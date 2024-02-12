اخبار التوك شو.. تحذير من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة.. رضا عبد العال يوجه نصيحة لـ حسام حسن

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلًا يفيد بأن محكمة استئناف هولندية أمرت الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات "إف- 35" إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.



اشتيه: الشعب الفلسطيني باق على أراضيه ولن يغادرها

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، قرار لجنة «الكابينت» الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر الأونروا في القدس، مشيرا إلى أن هذا القرار هو بدء تنفيذ الحرب المعلنة على الأونروا لتصفيتها.



عواصف رملية وترابية.. تحذير من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ستكون بين الـ 24 و25 درجة، بزيادة درجتين عن أمس، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.



الخارجية الفلسطينية: مجـزرة الاحتلال برفح دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها

أكدت الخارجية الفلسطينية: أن مجـزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها، وهي سلسلة من المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين لا سيما في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.



العواصف الترابية تصل القاهرة غدا والأرصاد تحذر المواطنين

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وأبرز مظاهر الاستقرار وجود الشبورة المائية على الكثير من الطرق بالساعات الصباحية.



جيش الاحتلال يٌعلن الإفراج عن محتجزين اثنين خلال عملية في رفح الفلسطينية

قال جيش الاحتلال أنه تمَّ نقل المحتجزين إلى مستشفى "شيبا" بوسط إسرائيل، وأكد الأطباء أنهما في حالة جيدة.



الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية".

رضا عبد العال يوجه نصيحة لـ حسام حسن بشأن بعض اللاعبين ..فيديو

وجه الكابتن رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى حسام حسن، مدرب منتخب مصر الجديد، أن هناك بعض اللاعبين في يجب أن يتم الاستغناء عنهم ويتم الدفع بغيرهم من أجل تقديم مباريات أفضل للمنتخب.



مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حرصت وبدعم من قيادتها السياسية على تبني مختلف السياسات لمواجهة التحديات المختلفة، كما واصلت العمل لتبني العديد من الإصلاحات، على رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص.

