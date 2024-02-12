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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية".

الأرض تضيق أمام سكان غزة، حيث إن مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي القطاع غصت بالنازحين لتصبح واحدة من آخر المناطق المتبقية التي يفرون إليها خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل وبحثا عن أمان بات مفقودا.

ليس الموت من القصف ما يلاحقهم فقط، فالموت جوعا أو مرضا يتربص بهم، لا سيما الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء وحشية الاحتلال.

لا طعام ولا ماء نظيف ولا وقود ولا دواء في مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية التي تكافح العائلات النازحة فيها من شمال ووسط قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على الذين تبقى من أبنائهم. 

رفح الفلسطينية كارثة إنسانية مدينة رفح الفلسطينية القصف الإسرائيلي قطاع غزة

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