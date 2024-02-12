حدث ليلًا.. أكثر من 100 شهيد فلسطيني في رفح.. إسرائيل تحرر اثنين من الرهائن.. نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية إلى أكثر من 100 شهيد.

إسرائيل تعلن تحرير اثنين من الرهائن لدى حماس في رفح.. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لـ"كمين" على يد المقاومة في خان يونس

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال يعاني من وضع صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة عقب تعرضه لكمين كبير جدا.

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

أعلن المتحدث باسم البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نقل إلى مستشفى واشنطن العاصمة اليوم الأحد، لعلاج "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة".

المزيد

في ليلة التتويج.. رقم قياسي لـ كوت ديفوار وفك عقدة أصحاب الأرض

توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

المزيد