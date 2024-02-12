الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "يكشف النقاب انه في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما

فرناندو سيمون مرمان (60)

لويس هير (70)".



وأضاف: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير".



وتابع: "قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين".