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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "يكشف النقاب انه في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما 
فرناندو سيمون مرمان (60) 
لويس هير (70)".


وأضاف: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير".


وتابع: "قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين".

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