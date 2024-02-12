في ليلة التتويج.. رقم قياسي لـ كوت ديفوار وفك عقدة أصحاب الأرض

توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

بهذا الفوز، كسرت أفيال كوت ديفوار عقدة عدم تتويج البلد المضيف بلقب كأس الأمم الأفريقية التي كانت مستمرة منذ فوز المنتخب المصري في البطولة التي استضافتها في عام 2006. وبالتالي، يصبح المنتخب التاسع الذي يحقق اللقب على أرضه، وذلك للمرة الثانية عشرة للمستضيفين.

ابتسمت الساحرة المستديرة لمنتخب كوت ديفوار، بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية علي حساب نيجيريا، بعد مشوار درامي للأفيال الإيفوارية الذين كانوا علي وشك الخروج من الدور الاول في البطولة ولكن فوز المغرب علي زامبيا وخروج غانا أعادهم في الوقت الضائع للبطولة ليتوجو في نهاية الامر بالكأس في مسيرة درامية إعجازية جعلت البعض يسمونهم بمنتخب العائدين من الموت.

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني شهدت المباراة نشاط من لاعبي كوت ديفوار الذين تمكنوا من إحراز هدف التعادل بعد ضغط متواصل أسفر عن هدف في الدقيقة 62 عن طريق فرانك كيسي وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وقلبت ساح العاج الطاولة علي النسور النيجيرية في الدقيقة 81 عن طريق سباستيان هالر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من السريع أدينجرا يرسلها عرضية يقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.