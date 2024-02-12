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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلن المتحدث باسم البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نقل إلى مستشفى واشنطن العاصمة اليوم الأحد، لعلاج "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة".

وأضاف السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر في بيان مكتوب، أن أوستن يحتفظ بواجباته أثناء دخوله المستشفى.

وأوضح أن أوستن نقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز  والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثاً عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

وكشف البيان أن الوزير أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته، مشيراً إلى أن الوزارة سنقدم تحديثاً عن حالته في أقرب وقت ممكن؛ بحسب شبكة "العربية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد  اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

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