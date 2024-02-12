مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حرصت وبدعم من قيادتها السياسية على تبني مختلف السياسات لمواجهة التحديات المختلفة، كما واصلت العمل لتبني العديد من الإصلاحات، على رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى فعاليات "القمة العربية للحكومات": “ الاقتصاد المصري أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات”.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها"، لافتا إلى أن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولياتها وتوجهاتها خلال الفترة ما بين 2024 و2030 والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي.