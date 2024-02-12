اشتيه: الشعب الفلسطيني باق على أراضيه ولن يغادرها

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، قرار لجنة «الكابينت» الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر الأونروا في القدس، مشيرا إلى أن هذا القرار هو بدء تنفيذ الحرب المعلنة على الأونروا لتصفيتها.

وأضاف «اشتيه»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذا استمرت إسرائيل بانتهاك مؤسسات الأمم المتحدة، فيجب طردها منها»، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة، وهناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن القطاع.

وتابع، أن إسرائيل تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة الفلسطينية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باق على أراضه ولن يغادرها.