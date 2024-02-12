عواصف رملية وترابية.. تحذير من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ستكون بين الـ 24 و25 درجة، بزيادة درجتين عن أمس، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أن الأجواء في فترة الليل ستكون منخفضة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، لأن الجو بالنهار يختلف عن الجو بالليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك عواصف ترابية ورملية، بسبب الرياح القادمة من الصحراء، وأن تلك العواصف ستكون على الكثير من المحافظات، وسيكون هناك تأثير على الرؤية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وطالبتهم بارتداء الكمامات، خلال اليوم والغد الثلاثاء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي، سيؤثر على البلاد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 25 16

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 25 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 27 12

رفح 27 11

رأس سدر 26 15

نخل 25 5

كاترين 19 2

الطور 24 14

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 26 12

السلوم 25 11

سيوة 26 11

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 17

حلايب 26 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 27 11