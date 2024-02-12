عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية.. تحذير من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة| فيديو

عواصف رملية وترابية
عواصف رملية وترابية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ستكون بين الـ 24 و25 درجة، بزيادة درجتين عن أمس، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

txt

العواصف الترابية تصل القاهرة غدا والأرصاد تحذر المواطنين

txt

العواصف الرملية والترابية والأمطار تنتهي اليوم.. أمر عاجل من الأرصاد للمواطنين

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أن الأجواء في فترة الليل ستكون منخفضة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، لأن الجو بالنهار يختلف عن الجو بالليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية  إلى أن هناك عواصف ترابية ورملية، بسبب الرياح القادمة من الصحراء، وأن تلك العواصف ستكون على الكثير من المحافظات، وسيكون هناك تأثير على الرؤية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وطالبتهم بارتداء الكمامات، خلال اليوم والغد الثلاثاء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي، سيؤثر على البلاد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 25 16
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 25 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 27 12
رفح 27 11
رأس سدر 26 15
نخل 25 5
كاترين 19 2
الطور 24 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 26 12
السلوم 25 11
سيوة 26 11
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 17
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 27 17
حلايب 26 18
أبو رماد 24 15 
رأس حدربة 25 15
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 10
سوهاج 27 11
قنا 27 11 
الأقصر 28 10
أسوان 29 12
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 11

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة عواصف ترابية ورملية عواصف ترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ