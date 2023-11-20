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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العواصف الرملية والترابية والأمطار تنتهي اليوم.. أمر عاجل من الأرصاد للمواطنين

العواصف
العواصف

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، وأن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار، بين متوسطة لـ خفيفة. 

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الأمطار مستمرة اليوم على محافظات الساحل الشمالي: مطروح والإسكندرية، ودمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، وبعض محافظات الوجه البحري".


ولفت إلي أن القاهرة تشهد اليوم أمطارا، ولكن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأعمال اليومية، وأن الموجة التي تؤثر على البلاد، ترحل اليوم.


وأشار إلي أن سرعات الرياح نتج عنها عواصف رملية وترابية، وموجة بالبحار وصل لـ 3 و4 متر، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.


وتابع:" البلاد ستتأثر بمرتفع جوي، وسيكون هناك عودة لـ درجات الحرارة 25 و26، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية".
 

 

 

كما قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بالأمس، كانت حالة الذروة في عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوت من محافظة إلى أخرى من محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن نشاط الرياح أدى إلى إثارة الرمال والأتربة، وبالتالي انخفاض في قيم درجات الحرارة، واليوم مستمرين في التقلبات الجوية ولكن أقل حدة من الأمس.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، "، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ اليوم هناك استمرار في تأثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض السطحي بدأ في التحرك اتجاه المناطق الشرقية في شرق جمهورية مصر العربية، وبالتالي التأثير الأكبر اليوم سيكون على المنطقة الشرقية.

وتابعت: « هناك سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في محافظات دمياط وبورسعيد ومنطقة رفح والعريش، وستكون هناك أمطار متوسطة على بعض الأماكن مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مطروح والدقهلية ومحافظات جنوب الوجه البحري».

وأكمل «قد تصل فرص أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، كما سيحدث اعتدال في سرعة الرياح عن الأمس إلى حد بعيد، وستنحصر سرعات الرياح في بعض الأماكن في جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية».

 

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