رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" نشاط للرياح وغيوم وبرودة.. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة".

وظهر في التقرير أن الاضطرابات الجوية تصل القاهرة، وأن معظم المحافظات تشهد أمطار اليوم، وأن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت ذلك".

وقد قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بالأمس، كانت حالة الذروة في عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوت من محافظة إلى أخرى من محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن نشاط الرياح أدى إلى إثارة الرمال والأتربة، وبالتالي انخفاض في قيم درجات الحرارة، واليوم مستمرين في التقلبات الجوية ولكن أقل حدة من الأمس.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ اليوم هناك استمرار في تأثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض السطحي بدأ في التحرك اتجاه المناطق الشرقية في شرق جمهورية مصر العربية، وبالتالي التأثير الأكبر اليوم سيكون على المنطقة الشرقية.

وتابعت: « هناك سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في محافظات دمياط وبورسعيد ومنطقة رفح والعريش، وستكون هناك أمطار متوسطة على بعض الأماكن مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مطروح والدقهلية ومحافظات جنوب الوجه البحري».

وأكمل «قد تصل فرص أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، كما سيحدث اعتدال في سرعة الرياح عن الأمس إلى حد بعيد، وستنحصر سرعات الرياح في بعض الأماكن في جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية».