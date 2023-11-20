تساقط ثلوج.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد أجواء تشبه الأجواء الشتوية، مشيرا إلى أن أمس كان ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك إنخفاضا فى قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أنه من المتوقع اليوم استمرار التقلبات الجوية، ولكن بشدة أقل من أمس، واليوم مستمرة معنا تساقط الأمطار متفاوتة الشدة، ولكن كمياته أقل من أمس.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أمطار متوسطة الشدة ومن الممكن تزيد شدتها ورعدية على غزة وفلسطين ولبنان وسوريا، لافتة إلى أن هناك أمطار فى المنطقة الشرقية لمصر وتكون ما بين المتوسطة إلى غزيرة ببعض الأمكان من دمياط وبور سعيد ورفح والعريش وشمال وسط سيناء تؤدي إلى تشكل بعض الثولج الخفيفة.

وأشارت إلى أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح، وبعض المناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري وتمتد إلى المناطق الداخلية بكميات أقل، وتصل إلى خفيفة على القاهرة الكبري.