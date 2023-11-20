أجواء باردة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خصة مع بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" شهدنا أمس ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشهدنا سقوط أمطار في مختلف أنحاء الجمهورية وكان هناك نشاط للرياح والأتربة ".

وأضافت منار غانم:" نشهد اليوم تقلبات جوية والبلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" نشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في دمياط ورفح والعريش، والطبيعة الجغرافية في سيناء قد تؤدي إلى تكون بعض السيول ".

واكملت منار غانم :" نشهد أمطار متوسطة لبعض الأماكن في الإسكندرية البحيرة وكفر الشيخ وقد تمتد أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة الكبرى ".

ولفتت منار غانم:" ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يصل لـ 4 امتار وهناك اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، كما نشهد انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات والعظمى على القاهرة بين 23 و 24 درجة مئوية ونشهد أجواء باردة ليلا ".