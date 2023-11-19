نوة المكنسة|الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن درجات الحرارة عقب سقوط أمطار في بعض المحافظات.

قالت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " علي مسؤوليتي "، عبر فضائية" صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، والذي يقدمة الإعلامي أحمد موسي، أن يوم الثلاثاء المقبل سوف تتحسن الأوضاع واستقرار درجات الحرارة.

نوة "المكنسة"

أوضحت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نوة "المكنسة" سوف تؤثر علي الأحوال الجوية في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن غداً سوف يشهد نشاط نسب للرياح دون وجود أتربة شديدة كما حدث اليوم في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية.