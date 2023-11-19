الأجواء شتوية| الأرصاد: غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي ل_ الأرصاد الجوية، بدأنا النصف الثاني من الخريف وبداية الأجواء الشتوية، وشهد اليوم أمطار متوسطة علي فترات متقطعة وسرعة رياح في معظم المحافظات.

وأشارت " غانم " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض درجات الحرارة 3 درجات عن المعدلات الطبيعية عن الفترة الماضية.

وواصلت عضو المركز الاعلامي للأرصاد الجوية، غدا امطار متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المحافظات الساحلية، مشيرة إلى أنه خلال الساعات المقبلة سوف يكون هناك اعتدال في معدل سرعات الرياح علي مستوي الجمهورية.

تحسن الأحوال الجوية

وحول تحسن الأحوال الجوية أكدت أنه سوف يكون هناك تحسن الاحوال الجوية يكون بداية من يوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة.