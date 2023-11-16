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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من التغيرات الجوية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تكشف التفاصيل|فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة  منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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الأرصاد: انخفاضات جديدة في درجات الحرارة بهذا الموعد

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الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية.. وسقوط أمطار اليوم|فيديو

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد دخلت في النصف الثاني من فصل الخريف، الذي يشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلي أن البلاد في فترة الصباح والمساء، تتأثر بـ شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، أثناء القيادة، معلقًا :" مفيش ضباب بس في شبورة".

وأوضح أن فرص الأمطار تكون في المناطق الساحلية المطلة علي البحر المتوسط، وأن الأمطار تكون خفيفة لن تكون مؤثرة على الأعمال المقبلة.

وأشارت إلي أن الـ 48 ساعة المقبلة سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، ولكن بعد الـ 48 ساعة، سيكون هناك موجة جديدة، وسيكون هناك نشاط للرياح، وأمطار تختلف من محافظة لـ آخري.

 

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، بشكل يومي، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الخريفية في هذه الفترة.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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