الأرصاد: انخفاضات جديدة في درجات الحرارة بهذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية على مدار الـ 72 ساعة القادمة مستقرة بشكل كبير بعد التقلبات الجوية التي رأيناها الأيام الماضية.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه من اليوم وحتي بدايات يوم السبت سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى على القاهرة الكبري 27 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من بداية الأسبوع القادم سيكون هناك مزيد من الانخفاضات فى درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة خلال فترة النهار، ومزيد من الإحساس فى البرودة فى ساعات الليل، خاصة الساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.