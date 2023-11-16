قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 19

الإسكندرية 26 - 18

الإسماعيلية 28 - 17

الغردقة 30 -20

أسوان 30 - 19

سوهاج 29 - 17

المنيا 28- 15