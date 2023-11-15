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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية.. وسقوط أمطار اليوم|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت تقلبات جوية، وسقطت الأمطار على العديد من المحافظات ولا سيما في شمال البلاد والقاهرة، والتي كانت أمطار متفاوتة الشدة، وخفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، بينما كانت متوسطة ورعدية على بعض السواحل الشمالية.

الأرصاد: حدة الأمطار ستنخفض غدا

 

وأضاف محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن حدة الأمطار ستنخفض اليوم، لتنحسر على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، والأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

وأشار مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية تظهر على بعض الطرق غدا، ولا سيما الطرق المؤدية للوجه البحري الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى الشبورة في التاسعة صباحا، محذراً قائدي السيارات بالقيادة بحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وعن نوعية ارتداء الملابس في هذا التوقيت، أوضح   مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ،أن الفترة الحالية انتقالية ما بين الشتاء والصيف، ما يصيب البعض بالحيرة في ارتداء الملابس، وقد يصاب البعض بنزلات البرد، فينصح للكبار وصغار السن بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا خاصة أن درجة الحرارة الصغرى أقل من 20 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تقلبات جوية التنبؤات القاهرة امطار الوجه البحرى السواحل الشمالية

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