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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار

طقس
طقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن محافظات مصر تشهد تقلبات جوية.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "نشهد تساقط أمطار على المحافظات الساحلية، وهناك استمرار تكاثر البلاد بالسحب المتوسطة، ونشاط للرياح والشبورة المائية في الصباح الباكر".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: نتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية غدا بنسب متفاوتة، والأمطار ستسقط على المدن الساحلية، ولابد من الانتباه لنوعية الملابس الفترة المقبلة".

واختتمت منار غانم: ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي.
 

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