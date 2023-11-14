تفاصيل طقس اليوم.. مستجدات أسعار الذهب.. وأخر تطورات الوضع في غزة |أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ بداية هذا الأسبوع تشهد البلاد انخفاضا فى قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، إلى جانب وجود فرص سقوط أمطار فى مختلف محافظات الجمهورية.



عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من كارثة في مستشفى الأمل بخان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن توقف مولد الطاقة بمستشفى الأمل في خان يونس، وهناك 90 مريضا و9 آلاف نازح في مستشفى الأمل مهددون.



مدير «الشفاء» بغزة: دفن 179 جثة كانت أمام المستشفى داخل مقبرة جماعية

أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، دفن 179 جثة كانت قابعة أمام المشفى داخل مقبرة جماعية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.



أستاذ علاقات دولية: دور مصر في دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن دور مصر لدعم القضية الفلسطينية مهم لثبات العالم والتأكيد على الرؤية المصرية وأنه لابد من أن تقوم منطقة الشرق الأوسط بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



الرئيس السيسي يبحث مع رئيس زيمبابوي تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس زيمبابوي بقصر الاتحادية والذي يقوم بزيارة لمصر.

وجاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.



شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسئولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا.



وزير الخارجية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ترقى لجرائم الحرب

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين لا سيما النساء والأطفال ترقى لجرائم الحرب.



شاهد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته البرية في غزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو للعملية البرية التي ينفذها في غزة”.