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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من كارثة في مستشفى الأمل بخان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن توقف مولد الطاقة بمستشفى الأمل في خان يونس، وهناك 90 مريضا و9 آلاف نازح في مستشفى الأمل مهددون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في وقت سابق، أنّ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس، بمنطقة تل الهوى في غزة.

وأوضحت الجمعية أنّ قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، لحين تمكنها من مواصلة السير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

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