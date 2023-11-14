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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: دور مصر في دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن دور مصر لدعم القضية الفلسطينية  مهم لثبات العالم والتأكيد على الرؤية المصرية وأنه لابد من أن تقوم منطقة الشرق الأوسط بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف «فارس» عبر لقاء تلفزيونى على «إكسترا نيوز»، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على دور مصر الرئيسي والمحوري على مر التاريخ، فهي أكثر الدول التي دعمت قطاع غزة وقدمت شهداء لفلسطين، ومنذ تولي الرئيس السيسي كان هناك اعتداء على غزة استمر 55 يوما، وبعد تدخل مصري قوي نجحت القيادة المصرية في وقف إطلاق النار وتثبيته.

وتابع أنه في مايو 2021 تم وقف إطلاق النار لمدة أكثر من عام، وتم إعادة إعمار غزة وفتح معبر رفح وتقديم 3050 طنا من المساعدات الغذائية، وتم الاعتداء الأكبر في تاريخ التداعيات بيوم 7 أكتوبر 2023، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك مجهودا مصريا وعربيا ودوليا لفك التشابكات وإنتاج واقع جديد لإحياء مسار حقيقي للسلام وعدم تكرار الأزمة مرة أخرى.
 

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