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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

العملات
العملات

استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.03 جنيه للبيع، و 32.92 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.82 جنيه للبيع، و37.74 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.17  جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء .

الدولار العملات العربية والاجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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