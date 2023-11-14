جاد: الصحف الروسية تشن هجوما على دولة الاحتلال بسبب حرب الإبادة بغزة

قال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي، إن هناك تغيير كبير موجود فى التوجهات الصحافة الروسية بشكل عام فيما يخص حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصحف الروسية كان لها تاريخ ممتد فى دعم القضية الفلسطينية فى الحقبة السوفيتية، موضحا أن هناك تغير كبير جدا حدث بعد تفكك الإتحاد السوفيتي والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وحيادية الإعلام الروسي إتجاه إسرائيل وفلسطين.

وتابع الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي، أنه بالفترة الأخيرة حدث تغيير كبير جدا فى صالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك موقف إيجابي جدا فى الصحف الروسية والإعلام الروسي اليوم ناحية تلك القضية، حيث أنها نقلت الصورة بشكل صادق، معقبا: “الإعلام الروسي متعاطف جدا مع الشعب الفلسطيني، والصحف الروسية تشن هجوما كبير على دولة الاحتلال بسبب حرب الإبادة التي تقوم بها”.