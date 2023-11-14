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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ بداية هذا الأسبوع وتشهد البلاد انخفاضا فى قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، إلى جانب وجود فرص سقوط أمطار فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك حالة من التقلبات الجوية، خاصة على المحافظات الساحلية.

وأوضحت أنه من المتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، وبدأت بالفعل الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بور سعيد ورفح والعريش، وتمتد الامطار بكميات أقل فى المناطق الداخلية، ومن المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الاماكن من مدن القناة ومن وسط سيناء، وتمتد إلى خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الأرصاد درجات الحرارة أمطار متوسطة

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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات


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