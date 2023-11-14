عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن موعد ومكان الأمطار الرعدية.. فيديو

الأمطار الرعدية
الأمطار الرعدية

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من التحذيرات العاجلة، بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات خلال هذا الأسبوع.

وأكد أن هناك أمطار رعدية، وشبورة مائية تصل لـ حد الضباب.

txt

أمطار من بكرة لـ الخميس.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. تفاصيل

txt

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.. وكميات الأمطار ستقل

وطالبت هيئة الأرصاد من المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، بشكل يومي، وحذرت سائقي السيارات من السير في الصباح بـ سرعات عالية، وطالبت المواطنين بعدم ترويج الشائعات الخاصة بالأرصاد الجوية.

أمطار من الثلاثاء لـ الخميس.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. تفاصيل

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضات في قيم الحرارة، وبخاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، كما أن فرص الامطار متاحة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  في تصريحات تلفزيونية، أن اليوم سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، بعدما بدأت خلال الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع اليوم سقوط امطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض الأماكن بسواحلنا الشمالية مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وهذه المناطق كلها معرضة لأمطار متوسطة وقد تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم حتى الخميس». 

وأكدت: «الأمطار ستمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الامطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد». 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 20
العاصمة الإدارية 27 19
6 أكتوبر 27 19
بنهــــا 26 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 26 19
كفر الشيخ 25 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21 
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 27 19
السويس 26 20
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 31 21
نخل 28 19
كاترين 25 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 25 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 28 17
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 32 22

التقلبات الجوية أمطار رعدية هيئة الأرصاد محافظات هيئة الأرصاد الجوية شبورة الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء .. تفاصيل

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

ترشيحاتنا

"كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" تناشد العالم بوقف نزيف الدم في فلسطين

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على السواحل

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن موعد ومكان الأمطار الرعدية.. فيديو

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

إيهاب الكومي: سيتم إبلاغ فيتوريا بقرارات الزمالك بشأن فتوح وصبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ