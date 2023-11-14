تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن موعد ومكان الأمطار الرعدية.. فيديو

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من التحذيرات العاجلة، بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات خلال هذا الأسبوع.

وأكد أن هناك أمطار رعدية، وشبورة مائية تصل لـ حد الضباب.

وطالبت هيئة الأرصاد من المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، بشكل يومي، وحذرت سائقي السيارات من السير في الصباح بـ سرعات عالية، وطالبت المواطنين بعدم ترويج الشائعات الخاصة بالأرصاد الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضات في قيم الحرارة، وبخاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، كما أن فرص الامطار متاحة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن اليوم سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، بعدما بدأت خلال الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع اليوم سقوط امطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض الأماكن بسواحلنا الشمالية مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وهذه المناطق كلها معرضة لأمطار متوسطة وقد تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم حتى الخميس».

وأكدت: «الأمطار ستمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الامطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد».

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 20

العاصمة الإدارية 27 19

6 أكتوبر 27 19

بنهــــا 26 20

دمنهور 26 19

وادي النطرون 26 19

كفر الشيخ 25 18

المنصورة 26 19

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 20

طنطا 25 18

دمياط 25 21

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

العريش 24 17

رفح 24 18

رأس سدر 31 21

نخل 28 19

كاترين 25 14

الطور 32 20

طابا 31 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 16

السلوم 24 16

سيوة 25 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 25

حلايب 27 24

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 27 17

بني سويف 27 18

المنيا 28 17

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 31 20

الأقصر 32 21

أسوان 33 22

الوادي الجديد 31 21

أبوسمبل 32 22