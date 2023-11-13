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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.. وكميات الأمطار ستقل

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، إنه بعد الـ 48 ساعة الماضية والتي شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، سنشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط في بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى »، قائلة: « من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأول أمس، كما أن الأمطار ستكون أمطار خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري».

وتابعت: « قد تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أي أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام». 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الامطار المحافظات

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