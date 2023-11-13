حذرت من الشبورة.. الأرصاد: الطقس اليوم خريفي | فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الـ 48 ساعة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار رعدية، ولكن اليوم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية وستقل نسبة الأمطار اليوم عن الأمس.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الأمطار ستكون خفيفة اليوم على القاهرة، وسيناء، ولكن تلك الأمطار ستكون متقاطعة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن الطقس اليوم خريفي، وأن فترة الليل سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بالشبورة المائية في الساعات الصباحية.



وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن الهيئة وجهت تحذيرات هامة مساء أمس بشأن الشبورة المائية وقد تصل الى الضباب، وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لمتابعة الأحوال الجوية.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى



القاهرة 28 22



العاصمة الإدارية 29 20



6 أكتوبر 29 20



بنها 28 22



دمنهور 27 20



وادي النطرون 28 19



كفر الشيخ 27 20



المنصورة 27 20



الزقازيق 28 20



شبين الكوم 28 20



طنطا 27 19



دمياط 27 21



بورسعيد 27 22



الإسماعيلية 29 21



السويس 28 21



العريش 27 17



رفح 27 18



رأس سدر 32 21



نخل 27 16



كاترين 25 13



الطور 28 21



طابا 28 20



شرم الشيخ 32 23



الإسكندرية 28 19



العلمين الجديدة 27 18



مطروح 26 17



السلوم 24 16



سيوة 27 15



رأس غارب 32 23



الغردقة 32 22



سفاجا 32 22



مرسى علم 33 23



شلاتين 31 23



حلايب 30 23



أبو رماد 30 22



رأس حدربة 29 22



الفيوم 27 18



بني سويف 28 18



المنيا 28 17



أسيوط 31 17



سوهاج 33 19



قنا 34 22



الأقصر 34 22



أسوان 35 23



الوادي الجديد 34 18