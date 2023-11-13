عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" برق ورعد ورياح مثيرة للأتربة.. تغيرات جوية تضرب البلاد والأرصاد: الأمطار ستستمر".

وجاء في التقرير أن هناك تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، وأن المحافظات تشهد تقلبات جوية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهناك أمطار بعدد كبير من المحافظات.

وأوضح التقرير أن البلاد تتعرض لـ أمطار خفيفة ومتوسطة، وتكون رعدية، وهناك ظهور للبرق في بعض الأماكن، وهناك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف التقرير أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، قالت إن البلاد تتأثر بامتداد جوي، وأن هناك استمرارا لفرص سقوط الأمطار.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى



القاهرة 28 22



العاصمة الإدارية 29 20



6 أكتوبر 29 20



بنها 28 22



دمنهور 27 20



وادي النطرون 28 19



كفر الشيخ 27 20



المنصورة 27 20



الزقازيق 28 20



شبين الكوم 28 20



طنطا 27 19



دمياط 27 21



بورسعيد 27 22



الإسماعيلية 29 21



السويس 28 21



العريش 27 17



رفح 27 18



رأس سدر 32 21



نخل 27 16



كاترين 25 13



الطور 28 21



طابا 28 20



شرم الشيخ 32 23



الإسكندرية 28 19



العلمين الجديدة 27 18



مطروح 26 17



السلوم 24 16



سيوة 27 15



رأس غارب 32 23



الغردقة 32 22



سفاجا 32 22



مرسى علم 33 23



شلاتين 31 23



حلايب 30 23



أبو رماد 30 22



رأس حدربة 29 22



الفيوم 27 18



بني سويف 28 18



المنيا 28 17



أسيوط 31 17



سوهاج 33 19



قنا 34 22



الأقصر 34 22



أسوان 35 23



الوادي الجديد 34 18