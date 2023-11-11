ابتعدوا عن اللوحات والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لنهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال هذه الفترة، وأن فارق درجات الحرارة من بين النهار لـ الساعات المسائية يصل إلى 10 درجات.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، إن درجة الحرارة على القاهرة اليوم، السبت، تسجل 28 درجة، وهناك أمطار اليوم قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأضافت أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار اليوم، ولكن تختلف من يوم لـ آخر، وأن غدًا، الأحد، سيكون هناك استمرار لـ التقلبات الجوية والأمطار، ولكن من يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون هناك تغيير في الأحوال الجوية.

وطالبت المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية من خلال النشرات الجوية، حتى يكون هناك استعداد في حالة الخروج من البيت.

ابتعدوا عن اللوحات والأعمدة

كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء، ولوحات الإعلانات المعدنية، والمنازل القديمة، وذلك لعدم التعرض لـ أي إصابة.