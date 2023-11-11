أمطار رعدية اليوم على القاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سنشهد بعض التقلبات الجوية، موضحة أن الأيام الماضية كانت هناك أمطار في المناطق الجنوبية ولكن اليوم سيكون هناك تأثير على القاهرة و الوجه البحري.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن اليوم سيكون هناك أمطار خفيفة لـ متوسطة، وقد تكون رعدية على القاهرة ومدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر.



ولفتت إلى أن أمطار اليوم ستكون متفاوتة الشدة، وأنه في فترة المساء سيكون هناك أمطار على الكثير من المحافظات، وسيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية خلال هذا الأسبوع، ومن الشبورة المائية في الصباح الباكر.

