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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: أمطار رعدية بالقاهرة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتحديدًا بالمحافظات الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة وشمال الصعيد.
 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن هناك كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، وأن هناك انخفاض في درجات الحرارة في الليل، وفي الصباح الباكر.


ولفتت إلي أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 28 درجة، وأن هذه الدرجة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

تحذير من الشبورة الصباحية


وأشارت إلي أن هذا الأسبوع سيشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وكثافة الشبورة أصبحت تقل، عن الفترة السابقة، ولن تؤثر على حالة المرور كما كان في الأسبوع السابق، ولكن على الجميع توخي الحذر أثناء السير في الصباح الباكر قبل سطوع الشمس.


وتحدثت عن فرص سقوط الأمطار على المحافظات، وقالت إن الفترة الأخيرة هناك أمطار على المناطق الجنوبية، وتحديدًا في حلايب وشلاتين، وأسوان، واليوم متوقع سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر.


وأشارت إلي أن الأمطار تكون على فترات متقاطعة، وأن تلك الأمطار تكون رعدية.

 

أمطار رعدية بالقاهرة غدًا


وكشفت أن البلاد ستتأثر بسحب على المناطق الشمالية، وأن القاهرة من غد سيحدث بها أمطار خفيفة قد تكون رعدية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار أمطار رعدية درجات الحرارة

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