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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برودة وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدء من اليوم

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية إن الطقس يبدأ من اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، موضحة أنه انخفاض تدريجي ولكن سيبدأ الشعور على مدار الاسبوع الحالي .

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن البلاد بدأت التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، وهي منخفضة في درجات الحرارة ، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٢٨ درجة مئوية .

وأردفت " غانم " ، أن أجواء اليوم خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري ، ومحافظات شمال الصعيد ، ومعتدلة على المناطق الساحلية ، وحارة على جنوب الصعيد .

وأكملت: هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع غياب اشعة الشمس ، وتكون الاجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية ، وفارق درجات الحرارة بين النهار والليل سيكون بشكل كبير .

وأوضحت ، أن هناك استمرارية في فرص سقوط الامطار اليوم ، وتكون من امطار خفيفة إلى متوسطة .

 

الدكتورة منار غانم المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية برنامج صباح الخير يامصر هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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