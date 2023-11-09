برودة وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدء من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية إن الطقس يبدأ من اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، موضحة أنه انخفاض تدريجي ولكن سيبدأ الشعور على مدار الاسبوع الحالي .

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن البلاد بدأت التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، وهي منخفضة في درجات الحرارة ، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٢٨ درجة مئوية .

وأردفت " غانم " ، أن أجواء اليوم خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري ، ومحافظات شمال الصعيد ، ومعتدلة على المناطق الساحلية ، وحارة على جنوب الصعيد .

وأكملت: هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع غياب اشعة الشمس ، وتكون الاجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية ، وفارق درجات الحرارة بين النهار والليل سيكون بشكل كبير .

وأوضحت ، أن هناك استمرارية في فرص سقوط الامطار اليوم ، وتكون من امطار خفيفة إلى متوسطة .