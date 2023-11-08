الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تسود، غدا الخميس الموافق 9 نوفمبر، أجواء ماطرة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من أقصى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق الصعيد وسلال جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة هناك نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أما بالنسبة لشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب هى الظاهرة المؤثرة هناك، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

إحدى أخطر الظواهر

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، التي تمثل إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات، والملاحة الجوية (الطيران).



كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة أنه متوقع شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، كما متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفق هيئة الأرصاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 28 20

دمنهور 27 18

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 28 19

دمياط 26 20

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 22

نخل 27 13

كاترين 26 13

الطور 28 20

طابا 30 21

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 19

السلوم 26 17

سيوة 27 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 23

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 33 26

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 36 18

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 35 25