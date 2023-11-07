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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار متفرقة بعدة مناطق خلال ساعات وأجواء مائلة للبرودة ليلا

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، سوف يشهد فرصا لسقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال تقدم ساعات النهار وتأخر الليل أيضا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة. 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

ويظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول حالة البحرين، يكون البحر المتوسط حركة الموج به خفيفه حيث يتراوح ارتفاعه ما بين النصف متر والمتر وربع المتر، بينما البحر الأحمر، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر إلى متر ونصف

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، خلال ساعات النهار والليل، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 30 درجة نهارا و19 ليلا
السواحل الشمالية تسجل 28 درجة نهارا و19 ليلا
جنوب سيناء تسجل 35 درجة نهارا و24 ليلا
شمال الصعيد تسجل 33 درجة نهارا و18 ليلا
جنوب الصعيد تسجل 37 درجة نهارا و23 ليلا

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