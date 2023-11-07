ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما وجهت هيئة الأرصاد قائدي المركبات، بتوخى الحيطة والحذر، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة.

كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غداً الأربعاء حار مشمس، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على المتوسط من 1,5 :1 متر، و على البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0,5 :1 متر.

نصائح مهمة :

-ضرورة الالتزام بتعليمات المرور حين نزول الشبورة على الطرق من حيث فتح الطريق من عدمه وكذا القيادة بالساعات المحددة

-القيادة قدر الإمكان بالحارة المرورية اليمنى مع الالتزام بتشغيل إضاءة الانتظار

-تجنب القيادة إذا كانت هناك حالة إرهاق أو إعياء

-المحافظة على مسافة آمنة دائمًا مع السيارات المحيطة

-إذا لم تكن هناك ضرورة للقيادة، فيجب تأجيلها حال وجود شبورة على الطرق



وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 19

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 19

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 30 20

طنطا 29 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح 26 18

رأس سدر 32 22

نخل 29 17

كاترين 26 14

الطور 29 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 27 19

السلوم 28 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 22

أبوسمبل 36 23