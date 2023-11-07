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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 30 20
6 أكتوبر 30 19
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 19
وادي النطرون 31 19
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 29 19
الزقازيق 30 20
شبين الكوم 30 20
طنطا 29 20
دمياط 27 21 
بورسعيد 27 20
الإسماعيلية 31 19
السويس 31 20
العريش 27 19
رفح 26 18
رأس سدر 32 22
نخل 29 17
كاترين 26 14
الطور 29 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 27 19
العلمين الجديدة 27 19
مطروح 27 19
السلوم 28 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 23
الغردقة 34 24
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 24
حلايب 29 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 32 18
سوهاج 33 19
قنا 35 22
الأقصر 37 21
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 22
أبوسمبل 36 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 38 24
المدينة المنورة 34 22 
الرياض 31 17
المنامة 30 25
أبوظبي 32 24
الدوحة 32 24
الكويت 32 16
دمشق 27 12
بيروت 26 21
عمان 27 15
القدس 27 15
غزة 27 18
بغداد 30 14
مسقط 29 26
صنعاء 23 8
الخرطوم 38 26
طرابلس 27 20
تونس 23 14
الجزائر 19 10
الرباط 21 10
نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 22 7
إسطنبول 23 13
إسلام آباد 25 14
نيودلهي 31 18 
جاكرتا 34 25
بكين 11 1
كوالالمبور 31 25
طوكيو 21 12
أثينا 24 15
روما 20 7
باريس 13 9
مدريد 13 9
برلين 11 7
لندن 13 7
مونتريال 4 2-
موسكو 8 3
نيويورك 12 7
واشنطن 18 9
أديس أبابا 23 10

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