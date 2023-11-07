الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تتأثر بوجود بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما عمل من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، إلى جانب الارتفاعات الطفيفة فى قيم درجات الحرارة، حيث إنها أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن العظمى على القاهرة الكبري اليوم تكون 30 درجة، وبالتالي الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة فى جنوب الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض بقيم درجات الحرارة، ويكون ملموس فى ساعات الفجر والصباح الباكر، وتكون مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير خلال تلك الأيام، وتكون كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، والتي تصل أحيانا إلى حد الضباب، واحيانا تنعدم الرؤية الأفقية، وتكون فترة الفجر وحتي الساعة ال7 صباحا حتي سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن اليوم من المتوقع فرص سقوط الأمطار، من خفيفة إلى متوسطة إلى رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، متابعة أنه من يوم الخميس القادم يكون هناك إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة وتبدأ تعود لمعدلاتها الطبيعية والأجواء الخريفية، محذرة من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر.