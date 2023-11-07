تصل لحد الضباب.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية موجودة، وتصل لحد الضباب في بعض المناطق القريبة من الطرق السريعة والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية داليا أيمن، إن الشبورة المائية تكون متواجدة في وقت الفجر حتى الثامنة صباحا، وتتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن الشبورة المائية ستظل متواجدة بكثافة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

خلال القيادة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تصل لحد الضباب، وستبدأ في التقليل بشكل تدريجي بدءا من يوم الجمعة القادم، مؤكدة أنه على قائدي المركبات الحذر خلال القيادة.