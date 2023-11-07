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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن الشبورة المائية

شبورة مائية
شبورة مائية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن الشبورة المائية هي الظاهرة المستمرة خلال تلك الفترة، والتي تتسبب في إغلاق بعض الطرق وتشويش الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة.

الأرصاد تحذر:

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الشبورة المائية الكثيفة مستمر لمدة 48 ساعة قادمة، محذرة قائدي المركبات بضرورة القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات المرور.

 

واسترسلت:" لو نقدر ننتظر حتى تلاشي الشبورة المائية سيكون أفضل"، متابعة: هناك انخفاض طفيف في ي درجات الحرارة ولكننا مازلنا أعلى من الدرجات في مثل هذا التوقيت.


وحذرت من فرق درجات الحرارة بين الصباح والمساء، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من يوم الخميس القادم.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية طقس اليوم

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