حدث ليلا| تحذيرات من الطقس.. الزمالك ينعى نجم الأهلي.. إيقاف 6 فنانين عن العمل

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني، إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل.

أهم الأخبار



الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية قائدي المركبات، من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب ،ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس



استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، في مدينة القدس المحتلة.

نقابة المهن التمثيلية: إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل



قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، بجانب منعهم من الحصول على تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.



بعد التحقيق معهما.. الزناري وصبحي طلبا الاجتماع بحسين لبيب والأخير يرفض

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مستجدات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد عقوبة ثلاثي الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه: "بعد التحقيق معهما الزناري وصبحي طلبا الاجتماع بحسين لبيب رئيس النادي ولكنه رفض لحين خروج نتائج التحقيق".



البنتاجون تقر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين في غزة



أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بسقوط "آلاف" المدنيين الفلسطينيين بين قتيل وجريح؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من دون إعلان حصيلة محددة.



رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول تعليق الفنان بيومي فؤاد، بعد مهاجمته للفنان محمد سلام، خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.



مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

أصدر نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب بيانا ينعي فيه ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طلعت شتا، كابتن مصر و النادي الأهلي السابق في كرة اليد وأحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد المصرية، والذي ساهم في تدريب وتخريج أجيال كثيرة، والذي وافته المنية أول أمس الأحد ٥ نوفمبر 2023.