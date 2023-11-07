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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التحقيق معهما.. الزناري وصبحي طلبا الاجتماع بحسين لبيب والأخير يرفض

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مستجدات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد عقوبة ثلاثي الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه: "بعد التحقيق معهما الزناري وصبحي طلبا الاجتماع بحسين لبيب رئيس النادي ولكنه رفض لحين خروج نتائج التحقيق". 

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.


وجاء البيان كالتالي: إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.

 

إعلان بيع ثلاثي الزمالك

وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وقرر المجلس توجيه الشكر إلى المدير الفني أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام  وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

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