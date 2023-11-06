رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي : 210 جنيه ، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيه عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية .... بينما تقرر ان تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي : يدفع الطالب في المرات الثلاث الاولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي ..... وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي : 193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 15 جنيه رسم اضافي



وعلى جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد ، أبرز الاجراءات التي تقرر تنفيذها في المدارس لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم:

تعليمات لجميع المدارس بالعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة.

قرار عاجل تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.

تعليمات رسمية للمدارس بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق.

توعية طلاب المدارس بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه

الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.

وكان قد أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التربية علي قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى طلاب المدارس تهدف إلى تنمية روح الانتماء عند الطالب، وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الإيجابية، التى تعده كمواطن للاندماج فى نسيج مجتمعه، والمشاركة فى جميع المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويؤدى إلى التقدم والازدهار.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة الأفكار المتطرفة وذلك في إطار المواجهة الفكرية للإرهاب التي تمثل أحد أبرز الأولويات لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء ثقافي وحضاري يتسم بالرقي والقوة وعمق التأثير داخليا وعلى مستوى العالم.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن سن الأطفال في المراحل التعليمية الأولى هو أفضل سن لغرس هذه المفاهيم في عقول الأطفال، فضلًا عن أن التأثير سيكون أقوى، موضحًا أن من الضرورة ان تتولي طلابنا المسؤولية المجتمعية وإندماجهم في خدمة بيئتهم، وهو ما تقوم به الإدارة العامة للتربية الوطنية بالوزارة".

وأوصي أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بضرورة تبني المنهج المتكامل الذي يقضي بدمج المفاهيم الوطنية وقيم الانتماء في المراحل العمرية المختلفة في معظم المواد الدراسية بدلا من تخصيص مادة دراسية تعني بالتربية الوطنية.

وأعلن الدكتور حسن شحاتة، عن الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى طلاب المدارس وهو زرع الروح الوطنية في نفوس الصغار والشباب، وتكريس قيم الانتماء للوطن وقيم المحافظة على البيئة ومواردها والاعتزاز بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية البيئة والحافظ على التراث وتقدير النواحي الجمالية وقيمة العمل الجماعي والتطوعي بالإضافة إلى إكساب المتعلم قدر أكبر من القيم والاتجاهات الإيجابية نحو البيئة والمهارات التي من شأنها مساعدته في التعايش والتفاعل مع بيئته بصورة راشدة وعقلانية.