التعليم تعلن التفاصيل الكاملة لـ اختبارات TOFAS لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات في محافظات القاهرة - دمياط البحر الأحمر - اسوان - الجيزة - مطروح - الغربية - الاسكندرية - المنوفية - الدقهلية القليوبية ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختبارات TOFAS يتم عقدها في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على الإبداع والابتكار والتنافسية، موضحة أن الاختبار يعقد فى الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختبارات TOFAS هي اختبار للمهارات الأكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، مشيرةً إلى أن الهدف من اختبارات TOFAS هو تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة والإبداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآله الحاسبة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية اختبارات TOFAS ، لإنها توفر معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف ، مما يسمح لكل من الآباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، حيث يجد الطلاب التحدي محفزاً لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اختبارات TOFAS تساعد ايضا على إطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية ، فهي أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية ويستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية و الحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها .



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الفئة المستهدفة في اختبارات TOFAS ، هي الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طريقة اختبارات TOFAS كالتالى:

يتواجد الطلاب بقاعة اختبارات TOFAS بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات التسجيل بجانب اسم كل طالب والكود الخاص به

يكون الاختبار مدته 40 دقيقة للإجابة عن 80 سؤال حسب كل مستوى

يمنع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة

الاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي و لغات

كل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الانترنت عليه قبل الاختبار بيوم

يحظر استخدام جهازين للطالب الواحد

لا يوجد مواد علمية ولا اية ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة

يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة

سوف يتم إرسال النموذج الخاص ببيانات الطلاب المشاركين على أن يتم ملئه وإعادة إرساله في موعد غايته 29 من الشهر الجاري إلى الإدارة المركزية للتعليم العام .

وعلى جانب آخر ، تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من المديريات التعليمية ، تشدد على عدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس من جانب أي معلم .

وشددت التعليمات ، على ضرورة العمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، ومن بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تم تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموعات الدعم المدرسي وهي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل اولياء الأمور حيث تقوم كل إدارة تعليمية باختيار من ٣ إلى ٥ مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب .

وسمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإختيار هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الامور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من هذه المجموعات، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم أحد أدوات تقييم مديري المديريات التعليمية ومديري عموم الإدارات.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية لمناهج كافة المراحل الدراسية وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، حيث تم طرحها على موقع الوزارة مجاناً للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي : https://moe.gov.eg/elearningenterypage/