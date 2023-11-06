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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول تعليق الفنان بيومي فؤاد، بعد مهاجمته للفنان محمد سلام، خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي أول رد فعل من محمد سلام، قام بإلغاء متابعة بيومي فؤاد عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بينما ظل محتفظا بصورتهما قبل 3 سنوات، مع غلق خاصية التعليقات على الصورة. 

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هجوم بيومي فؤاد

يأتي ذلك بعدما هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا». 

 

محمد سلام والاعتذار عن عدم المشاركة بموسم الرياض

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر". 

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض". 

كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن البوستر الدعائى لمسرحية «زواج اصطناعي»، والذى يقوم ببطولته مى عز الدين تمهيدا لعرضها خلال الأيام المقبلة. 

وكشف بوستر المسرحية عن عرضها فى 30 أكتوبر الحالي لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها مي عز الدين في موسم الرياض بعرض مسرحي والأولى أيضا فى تقديم عمل مسرحي. 

ويشارك الفنانة مى عز الدين، فى بطولة المسرحية كل من محمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

محمد سلام يلغي متابعة بيومي فؤاد
محمد سلام يلغي متابعة بيومي فؤاد
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