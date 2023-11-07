الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية قائدي المركبات، من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب ،ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية قائدي المركبات، بتوخى الحيطة والحذر، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة اليوم الثلاثاء هي الشبورة المائية الكثيفة.

الأرصاد الجوية

وفيما يلي بيان الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 19

دمياط 27 21

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح 26 18

رأس سدر 32 22

نخل 29 17

كاترين 26 14

الطور 29 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 28 19

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 29 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 32 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 19

أبوسمبل 35 22

يذكر أن يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.