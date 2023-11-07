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أخبار تهمك| مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار والذهب اليوم

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 7 -11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

 

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 - 19
الإسكندرية 28 - 19
الإسماعيلية 31 - 19
الغردقة 34 -24
أسوان 37 - 23
سوهاج 34 - 19
المنيا 32 -17

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 


سجل سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2949 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2580 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2211 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20800 جنيه.

 

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.26 جنيه للبيع، و33.15 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.45 جنيه للبيع، و38.32 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.25  جنيه للبيع، و99.91 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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