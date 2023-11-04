تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، السبت 4 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2926 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2560 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2194 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20480 جنيها.