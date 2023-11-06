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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي..اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

ثبات سعر الدولار
ثبات سعر الدولار في مصر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة ثبات للشهر الثامن علي التوالي في البنوك العاملة بمصر دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( الأهلى، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء.

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35.108 مليار دولار.. قفزة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي داخل البنك المركزي

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سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 29-10-2023

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تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

136 مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي النقدي خلال شهرين

ارتفع الاحتياطي النقدي بمصر علي أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ 7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.

أرجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات ل"صدي البلد" بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية على الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي مصر اليوم الأثنين

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